国际原子能总署指控伊朗严重破坏监测任务

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（法新社维也纳7日电） 国际原子能总署（IAEA）今天公布一份措词强硬的报告，指出由于德黑兰停止针对核子活动的部分检查措施，联合国在伊朗的监测任务已遭到「严重破坏」。

国际原子能总署这份最新报告出炉时机，正值恢复伊朗与世界强权2015核子协议的外交努力陷入僵局之际。

伊朗2月间暂停IAEA部分检查，以回应美国拒绝解除制裁，同时也限制IAEA取得摄影机之类的监测设备。

伊朗起初与IAEA达成暂时协议，同意保存这些设备的影像，以便其后转交给这个联合国核子监督机构。然而，根据这份报告，协议已于6月24日到期，且伊朗「完全未能就此与总署合作，长达好几个月」。

报告指出：「自2月23日起，总署验证与监测的活动遭受严重破坏，原因是伊朗决定停止施行与核子相关的承诺。」

IAEA署长葛罗西曾表示，他愿意前往伊朗与新上任极保守派总统莱希（Ebrahim Raisi）的政府会面。然而他始终没有成行。一名外交人士坦言，伊朗看来「还没准备好与总署对话」。

报告也指出伊朗已大量增加铀金属的库存，其浓缩比例已超出2015年正式名称为「联合全面行动方案」（Joint Comprehensive Plan of Action，JCPOA）的协议所允许范围。

JCPOA让西方与联合国减缓对伊朗的制裁，作为交换，联合国得以严密监控伊朗的核子计画。

依据协议条款，伊朗同意不将铀浓缩超过3.67%纯度，远低于核武使用所需的90%门槛。

然而，自2018年美国总统川普（Donald Trump）退出协议后，这个伊斯兰共和国也逐渐缩减其承诺。

今年稍早，试图重启JCPOA协议的多轮谈判在维也纳举行，但6月20日破局，且未设定下轮会议的日期。伊朗上周警告，由于莱希正筹组新政府，对话两三个月内不会重启。

川普继位者总统拜登（Joe Biden）想要让华府重新回到2015核协议。德黑兰则要求美国解除自2017年起实施或再实施的制裁。

昨天发表的另一份报告则指出，对于伊朗数个地点可能隐匿核子活动的待答疑问，也几乎没有任何进展。

报告写到：「即使在两年多后，保障措施的议题仍未获得解决，对此，署长日益关切。」

© 2021 AFP