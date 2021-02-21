国际原子能总署署长访问伊朗

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（法新社德黑兰21日综合外电报导）伊朗当局今天表示，与国际原子能总署（IAEA）署长葛罗西在德黑兰举行了「成效卓着的讨论」。此时伊朗要求美国解除制裁，否则将限制IAEA检查活动的最后期限即将到期。

在葛罗西（Rafael Grossi）访问伊朗之际，美国总统拜登（Joe Biden）政府、欧洲强权与伊朗正加强努力挽回2015年的核子协议。这份协议自美国前总统川普（Donald Trump）退出后已濒临崩溃。

稍晚将与葛罗西会面的伊朗外长查瑞夫（Mohammad Javaf Zarif）示意，伊朗希望避免「僵局」，但他也警告若华府不解除制裁，伊朗可能进一步背离承诺。

IAEA总部位于奥地利维也纳（Vienna）。葛罗西昨天晚间抵达德黑兰（Tehran），今天一早和伊朗原子能组织（Iran Atomic Energy Organisation）首长沙列西（Ali Akbar Salehi）会面。

德黑兰驻IAEA大使加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）在推特（Twitter）上写道：「伊朗与IAEA在相互尊重的基础上，举行了成效卓着的讨论，成果将于今天傍晚公布。」

葛罗西预计于傍晚返回维也纳时召开记者会。

由保守派主导的伊朗国会几个月前要求，若美国未在21日前解除制裁，伊朗将于23日中止若干IAEA的检查活动。但伊朗已强调不会停止与IAEA合作，或是驱逐检查人员。

伊朗副外长阿拉奇（Abbas Araghchi）昨天晚间表示：「在实施国会的法律后，IAEA的检查能力将缩减2成至3成左右。」

查瑞夫今天告诉伊朗「新闻电视台」（Press TV），他会跟葛罗西讨论伊朗法律实行问题，同时确保不会制造僵局，以便让他履行义务，展现伊朗核子计画仍以和平为目的。

伊朗已知会IAEA，若美国未解除川普2018年恢复实施的全面性制裁，伊朗将中止「志愿性透明化措施」，特别是非核场所的检查访问，其中包括疑似有核子相关活动的军事场所。

© 2021 AFP