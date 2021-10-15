国际呼吁缅甸军政府允东协特使见翁山苏姬

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（法新社雪梨15日电） 美英等八个国家与欧洲联盟的外交首长今天共同呼吁缅甸军事执政团，让东南亚地区国家派出的特使会晤遭罢黜的民选领袖翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）。

缅甸军政府承诺遵守与东南亚国家协会（ASEAN）达成的「五点共识」，缓和2月1日发动军事政变后爆发的血腥危机，但外界对当地情势日感忧虑。

东协各国外长今晚举行线上会议，讨论是否要针对缅甸军事执政团领导人敏昂莱（Min Aung Hlaing）的不妥协，而不让他参加即将举行的峰会。

缅甸军事当局表示，不会让东协特使尤索夫（Erywan Yusof）会见目前接受审判的任何人，包括翁山苏姬。

美国、英国、澳洲、加拿大、韩国、纽西兰、挪威和东帝汶等国发布联合声明说，他们「对缅甸的严峻情势深感忧虑」，呼吁军政府当局与东协特使进行「建设性接触」。

这份也获得欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）认同的声明说：「我们进一步呼吁军方让东协特使能经常造访缅甸，并且让他能够自由接触所有利害关系人。」

最后一句话显然是指缅甸当局拒绝让尤索夫会见翁山苏姬。尤索夫也是汶莱外交部的第二部长。

缅甸外交部昨天不理会东协数国的压力，坚称尤索夫「不能超越现行法律规范」，并且敦促他改为和政府官员会面。

缅甸军政府残酷镇压反对其夺权行动的民众，迄今已杀害近1200平民。国际压力几乎未起任何作用。

© 2021 AFP