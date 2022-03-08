国际品牌纷撤 西方制裁踩到俄罗斯民众痛处

（法新社莫斯科7日电） 俄罗斯入侵乌克兰，西方国家纷纷对俄国祭出制裁。希梅列维奇（Yulia Shimelevich）急忙为爱猫爱狗囤积进口食品，因为这些产品可能很快就会从莫斯科的货架上消失。

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这位55岁的法文家教说：「我的生活崩塌了。我们近年来所习惯的进口产品和服饰等所有奢侈品都已经成为过去。」

飒拉（Zara）、海恩斯莫里斯公司（H&M）和宜家家居（Ikea）等许多其他大型零售商店一夕之间在俄罗斯暂停营业，位于首都莫斯科许多购物中心内的店面也纷纷关闭。

希梅列维奇告诉法新社，自俄国上月24日挥军乌克兰以来，她的大多数学生都已取消上课，许多学生在面对压制性的法律和即将到来的经济困境下，决定离开俄罗斯，包括她的儿子也在昨天远走高飞。

她说：「最困难的部分不是得缩衣节食…而是和我儿子分离，以及面对全世界的内疚感。」

苏联解体后，俄罗斯经历过排队领取食物与恶性通膨的苦日子，1990年代的艰困生活对许多莫斯科人来说对仍历历在目，因此对他们来说，过去由总统蒲亭（Vladimir Putin）领导的这20年是相对富足繁荣的一段时期。

但自从俄罗斯入侵乌克兰以来，西方祭出愈来愈多严厉制裁，让许多人认为未来的日子恐怕更难过。

19岁的新闻系学生诺曼柯（Anastasia Naumenko）表示，在西班牙服装业巨头Inditex宣布退出俄罗斯市场后，她便失去在Inditex旗下流行品牌Oysho服饰店的工作。

卢布在前所未有的制裁压力下暴跌，她表示，自己若负担得起的话，希望能在未来几天内买点化妆品。她走进莫斯科一间卖场时说：「我听说价格已经翻涨4倍。」

诺曼柯也认为自己恐怕得放弃成为一名记者的梦想，因为在俄乌冲突后，俄罗斯通过一项法律，刻意散布有关俄罗斯军队的「假新闻」者，最高将处以15年徒刑。

她说：「在这种审查制度下，谁还需要我的职业？你如何生活在一个仅限于俄罗斯的世界里？」

诺曼柯提着一个粉红色小袋子走出一家内衣店时说：「这是我最后一次来买我的爱牌，因为都关门了。」

室内设计师洛兹尼萨（Pyotr Loznitsa）在莫斯科药局采买时告诉记者，他在过去这几天内流失很多客户，但最让他担心的是孩子的未来，以及年迈父母能否买到进口药品。

47岁的洛兹尼萨说：「如果明年情况没有好转，那么我将不计一切代价让我的孩子离开这里。」至于其他事情，他相信俄罗斯人会展现出韧性，「伊朗人已经对制裁见怪不怪了」。

但有些人认为，制裁对俄罗斯本国市场来说或许是个契机。

斐利波娃（Ksenia Filippova）说：「俄罗斯在地品牌可以取代舶来品，或许制裁对俄国本国市场来说，未尝不是件好事。」但她也承认通膨很伤荷包。（译者：陈怡君/核稿：李佩珊）

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