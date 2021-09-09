国际太空站俄国服务舱烟雾警报响起 飘烧焦味

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（法新社莫斯科9日电） 国际太空站俄罗斯区域再次发生安全忧虑事故，星号服务舱的烟雾警报器今天被触发，且太空人在闻到「烧焦」气味；俄罗斯联邦太空总署表示，系统其后运作正常。

俄罗斯联邦太空总署（Roscosmos）表示，这起事件发生于格林威治时间（GMT）9日1时55分，且是在预定的太空漫步进行前。

俄罗斯新闻社（RIA）引述俄罗斯联邦太空总署发言报导，所有系统后续运作正常，原先的太空漫步计画今天稍后仍会实施。

俄罗斯联邦太空总署在声明中指出：「位于国际太空站（ISS）俄罗斯区域星号服务舱（Zvezda Service Module）内烟雾警报器，于自动电池充电期间触发，响起警报声。」

俄罗斯新闻社引述美国国家航空暨太空总署（NASA）音频通讯广播报导，俄国太空人诺维茨基（Oleg Novitsky）看见且闻到烟雾，法国太空人佩斯凯（Thomas Pesquet）则说，「塑胶或电子产品烧焦气味」从俄国区飘到美国区。

俄罗斯联邦太空总署表示，俄国太空人开启过滤器，并在空气清净后返回就寝。

国际太空站俄罗斯区域近期问题频传，航太专家上个月警告，过时软体可能会导致「无法修复故障」；星号服务舱则于今年稍早和2019年曾发生漏气情事。

此外，俄罗斯出于对硬体老化的担忧，曾表示计划在2025年之后离开国际太空站并发射自己的轨道站。

© 2021 AFP