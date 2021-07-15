国际奥会主席巡视选手村 称东奥防疫规定发挥作用

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（法新社东京15日电） 国际奥林匹克委员会（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）今天在巡视选手村后表示，东京奥运的防疫规定「发挥作用」，与此同时，东京都却通报1月以来最高单日新增确诊病例数。

距离东京奥运开幕只剩下一个多星期，由于疫情的关系，本届奥运赛事多闭门举行，主办单位坚称只要选手、官员和媒体记者遵守严格的防疫规定，奥运赛事可以安全地举行。

不过，一名奥运选手在日本检测出阳性，连同5名奥运工作人员也筛检出阳性。东京都则通报新增1308起确诊病例。

巴西奥运柔道代表队下榻的日本旅馆有8名工作人员检测出阳性，俄罗斯7人制橄榄球代表队的工作人员筛检出阳性后送医。

巴赫表示，今天上午巡视奥运选手村让他确信防疫规定有「到位」，且正在发挥作用和落实执行。

巴赫和东京都知事小池百合子会面时谈到：「我们可以看到和确信，所有的代表队都遵守并支持这些规定，因为他们知道保持安全符合他们自身利益。」

「这符合他们的利益，并和东京都的民众团结一致。」

东京都现在实施紧急事态宣言，将持续到奥运结束之后，酒精类饮料的贩售，以及餐厅营业时间都受到限制。

东京奥运暨帕运组织委员会表示，选手、临时工作人员和奥运幕僚人员在内等6人在13日和14日检测出阳性。但未透露6人的身分。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2021 AFP