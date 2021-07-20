国际奥会主席巴赫坦承 多个夜晚为东奥辗转难眠

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（法新社东京20日电） 国际奥林匹克委员会（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）今天表示，2020东京奥运延后一年登场，他曾经为此心生许多 「疑虑 」以及「辗转难眠夜晚」。

命运多舛的东奥在COVID-19（2019冠状病毒疾病）肆虐下延迟了1年，也让奥运盛事竟然变成不受日本大众欢迎的活动，现在终于即将迎来开幕日。

巴赫在国际奥会东京大会上发言表示，这次史无前例地延迟奥运比赛，过程比他原先料想要复杂许多。

奥运走到23日开幕典礼这一步，过程波澜万丈，尤其是东京现在又再度进入紧急状态，民意持续反对办奥运，比赛也大多采无观众方式举行。

巴赫说： 「过去15个月，我们在不确定状况下，做出许多决定。我们每天都在质疑、推敲和讨论。有过许多辗转难眠夜晚。」

他说： 「我们都承受压力，我也承受压力，但为了迎接这一天到来，我们必须展现信心，必须开辟走出危机之道。 」

巴赫造访日本，迎接他的是零星抗议民众。根据「朝日新闻 」最新民调，有55%受访者反对在这个节骨眼举办奥运。

截至目前为止，奥运选手村已经有4人筛检阳性，随着数千名运动员、队职员与媒体涌入，日本染疫案例将会大幅攀升的忧虑挥之不去。

不过，奥运与日本官员都出面大力捍卫，表示比赛会在严格防疫「泡泡」中进行，每天都会筛检，且80%选手都已接种疫苗。

巴赫说：「 我们终于看到黑暗隧道的尽头。取消（比赛）绝对不是选项。国际奥会绝不会抛弃运动员，我们为他们效力。」

© 2021 AFP