国际奥会吁北京冬奥参赛者加强防疫

（法新社洛桑5日电） 多国COVID-19（2019冠状病毒疾病）确诊人数创下新高，奥运高层今天呼吁下月前往北京参加冬季奥运的所有参赛者「特别提高警觉」。

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法新社报导，国际奥林匹克委员会（IOC）与各国奥林匹克委员会、北京2022冬奥主办单位和国际协会召开闭门会议时，表示不考虑因疫情缘故延后举办2月4日至20日的冬季奥运。

2022北京冬季奥运国际奥会协调委员会（IOC Coordination Commission for Beijing 2022）主席萨马兰奇（Juan Antonio Samaranch）表示，一切都已就绪，准备为所有参赛者及中国人民举办安全的冬季奥运。

COVID-19变异株Omicron肆虐欧美之际，国际奥会主席巴赫（Thomas Bach）表示：「我们必须用一切方式，确保运动员的奥运梦不会在出发前几天成为泡影。」

巴赫又说，所谓的「指导方针」，即出发前与抵达北京后的防疫规范，不应只是「纸上谈兵，而该成为2022北京冬奥前的生活方式」。

距离开幕式仅30天，国际奥委会发布声明指出：「对所有将前往北京冬奥的参赛者而言，现在是提高警觉的关键时刻。」

© 2022 AFP