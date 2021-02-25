国际奥会释申奥利多 布里斯本：希望的象徵

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（法新社布里斯本24日电） 国际奥会释出对他们申奥的利多后，布里斯本朝承办2032年奥运迈进一大步，这被澳洲视为走出疫情阴影、对未来重燃希望的象徵。

国际奥会主席巴赫（Thomas Bach）在线上记者会中说：「未来主办城市委员会（Future Host Commissions）建议国际奥会执行委员会（IOC Executive Board）可与布里斯本就承办2032年奥运展开针对性谈话。国际奥会执委会一致通过，核准了这项建议。」

布里斯本已有很高比例的场馆，完善的整体规划、筹办大型活动的经验，加上有利的天气状况，为这座城市加了不少分。

布里斯本成为2032年奥运首选主办城市，昆士兰州长帕勒榭（Annastacia Palaszczuk）乐见这个「好消息」。

她告诉澳洲广播公司（ABC）：「在我们走出2019冠状病毒疾病（COVID-19）阴霾，经济准备复苏之际，这将带来巨大利益和许多就业机会。」

「更重要的是，这给了我们希望，让我们有所期待，2032年虽然还很遥远，但就像是隧道尽头的光点般。」

© 2021 AFP