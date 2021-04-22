国际奥会：东奥与北京冬奥禁止选手场上政治诉求

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（法新社洛桑22日电） 国际奥林匹克委员会（IOC）今天表示，经IOC的运动员委员会建议，东京夏季奥运与北京冬季奥运期间，禁止选手在颁奖台与赛场表达政治诉求或示威。

国际奥会指出，调查3547位选动选手后，超过2/3的人认为在颁奖台、赛场或官方仪式期间传达个人观点「不洽当」。

国际奥会执委会宣布采纳多项建议，其中包含这项禁止选手在颁奖或比赛时表达政治诉求，此前不乏有要求放宽奥林匹克宪章第50条的呼声。

国际奥会奥林匹克宪章第50条（Rule 50）规定，禁止在场馆和任何其他奥林匹克地区进行任何形式的「示威、政治、宗教或种族宣传」

这也意味今日若再发生像1968年墨西哥奥运时的黑人权力致敬事件，将面临处罚。目前相关罚则待订。

1968年奥运会黑人权力致敬事件是非裔美国运动员史密斯（Tommie Smith）、卡洛斯（John Carlos）在颁奖仪式上所进行的政治示威。

史密斯和卡洛斯分别在田径200公尺的比赛获得金牌和铜牌后，于领奖台听到美国国歌时，举起戴着黑手套的拳头直到国歌结束，两人还穿着人权徽章的夹克，事件被认为是现代奥运史上最公开的政治声明之一。

© 2021 AFP