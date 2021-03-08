国际妇女节悲歌 联合国：疫情助长童婚

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（法新社华盛顿8日电） 今天是国际妇女节，根据联合国儿童基金会公布的一份新分析报告，疫情对于若干国家的妇女造成严重影响，在今后10年期间，童婚可能会增加1000万例。

这份研究报告「2019冠状病毒疾病（COVID-19）：对反童婚进展的威胁」（Covid-19: A threat to progress against child marriage）指出：「因疫情导致学校停课、经济压力、社福机构停摆、怀孕与父母身故，使得最弱势少女处于益增的童婚风险中。」

若果真如此，这个趋势将意味着近年来反童婚的进展恐严重倒退。

研究指出，过去10年，全球少女童婚的比例已减少15%，从几乎每4人中就有1人降至每5人中1人，不过这项进展「如今面临威胁」。

联合国儿童基金会（UNICEF）执行主任佛尔（Henrietta Fore）表示：「疫情使得数以百万计女孩们原本艰困的处境变得更糟。」

这份研究报告指出，童婚的少女更有可能遭家暴与辍学，她们还面临提早和意外怀孕以及妊娠并发症与死亡的益增风险。

这份报告估算，如今全球有6亿5000万童婚妇女，当中约有半数在孟加拉、巴西、衣索比亚、印度或奈及利亚。

佛尔要求各国学校恢复上课，展开法制改革，确保可取得医疗与社会服务的管道，同时提供保护家庭的措施。

她说，唯有如此，「我们才能大幅减少女孩童年因童婚被窃夺的风险」。（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2021 AFP