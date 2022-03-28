国际媒体新闻传播受阻碍 BBC吁塔利班取消禁播令

（法新社伦敦27日电） 英国广播公司（BBC）今天敦促塔利班（Taliban）政府撤销自阿富汗频道中移除国际广播公司的命令，这项命令已阻断BBC的新闻传播。

广告 继续浏览后续

英国广播公司世界新闻频道（BBC World News）国际部外语新闻总监卡法拉（Tarik Kafala）声明指出：「塔利班政府命令我们的电视伙伴从频道中移除国际广播公司后，BBC以普什图语（Pashto，阿富汗官方语言之一）、波斯语和乌兹别克语的电视新闻已自阿富汗频道中消失。」

「我们吁请塔利班政府撤销他们的决定，允许我们的电视伙伴立即把BBC新闻放回频道。」

联合国阿富汗援助团（UN Assistance Mission in Afghanistan）形容塔利班政府这次针对国际媒体的行为，是「另一次令人不寒而栗的发展」。

联合国阿富汗援助团在推特发文指出，「塔利班政府命令阿富汗媒体停止播送国际媒体内容，这是对阿富汗人民的另一次镇压之举。」

卡法拉称塔利班此举，是「在阿富汗人民处于不确定和动荡之际的一个令人忧心的发展」。

他表示，阿富汗每周有超过600万人观看BBC电视新闻。

女权运动人士今天矢言，如果塔利班这个强硬派伊斯兰主义执政集团，未能在1周内重新开放女子中学，她们将在全国发起一波抗议活动。

阿富汗本周稍早重新开放校园，是自去年8月以来的首次，有数以千计中学女学生涌入学校就读。

不过，就在当天开放女性入学几个小时后，官方又下令关闭学校，引发国际挞伐。

© 2022 AFP