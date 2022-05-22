国际小麦价涨印度禁出口 国内价格下跌农民叫苦

（法新社印度肯纳22日电） 俄罗斯入侵乌克兰引发小麦价格上扬，加上印度禁止小麦出口引发国际不安，进一步推高国际小麦价格。

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但印度国内的小麦价格却是挫跌，当地农民和商人纷纷叫苦连天。

印度是世界第二大小麦生产国，但作为该国最大买家的印度政府表示，尽管忧心通货膨胀，它选择保护其庞大人口的粮食安全。

印度政府的出口禁令，加上来自世界前五大小麦出口国俄罗斯和乌克兰的供应不断减少，导致芝加哥和欧洲商品交易所的小麦价格创下历史新高。

但在亚洲最大的谷物市场、位在印度的粮仓旁遮普省（Punjab）的肯纳（Khanna），小麦价格却刚好相反。

这个小麦种植区数以千计的农民每年在这里出售他们的农产品，这里主要由十几个巨大的储存棚组成，每个棚都有足球场那么大。

印度政府小麦最低收购价格，从小麦出口禁令前的每100公斤小麦2300卢比（约合30美元）挫跌到2015卢比。

受到天气变化无常影响，印度数亿小农勉?维持生计，旁遮普省的一些农民已因严重的热浪导致收成减少。

农民辛赫（Navtej Singh）把他60吨小麦收成的一半留在歉收季节出售，这时候小麦价格通常会上涨，他对政府出口禁令的决定感到震惊。

辛赫现在正忙着卖掉剩余的小麦库存。

辛赫告诉法新社：「出口禁令让人震惊。小麦的价格已跌到最低，甚至还不够支付我们的费用。」

他说，当局没有徵询过任何人，全凭「一己之私」。

「我们今年已经歉收，产量减少，而出口禁令让我们的日子更难过。」（译者：林沂锋/核稿：刘淑琴）

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