中国防疫过严 欧盟商会：欧企重新思考投资计画

（法新社北京20日电） 中国欧盟商会今天表示，由于中国严格的防疫封控措施，不少欧洲企业重新思考他们在中国的投资，并警告这些措施已对营运带来打击。

广告 继续浏览后续

根据一项针对欧洲企业的调查，60%受访欧企表示，在中国经商越来越困难，大部分是因为防疫封控措施。

中国欧盟商会副主席许倍帝（Bettina Schoen-Behanzin）表示：「我们希望中国真正觉醒。」

「（我们希望）他们找到方法脱离清零政策，因为这导致庞大的不确定性，势必对投资不利。」

中国欧盟商会今年2月和3月间对600多家会员企业进行调查，当时中国从金融中心上海到东北粮仓吉林等多地实施严格的防疫封控措施。

中国欧盟商会接着在4月进行后续调查，以评估封控措施及俄罗斯侵略乌克兰带来的冲击。

调查结果显示，92%的会员企业受到供应链问题打击，同时有3/4的会员企业表示，他们的营运受到防疫措施的负面冲击。

而在4月的调查中，60%受访企业表示，他们已经下修2022年营收预测。

俄乌战争也对企业信心带来冲击，1/3受访者表示，地缘政治紧张成为中国市场越来越没吸引力的原因。

中国欧盟商会今天发布的报告指出：「过去两年中国在提振欧洲企业全球营收的角色开始减弱。」

报告中表示：「近来事件让许多企业不禁怀疑他们愿意把多少蛋放在中国的篮子里。」

中国的防疫封控措施也严重打击欧洲企业招募国际和当地人才的能力。

在中国欧盟商会年度调查报告中，58%受访企业在招募国际和国内人才上面临困难，并指出原因包括防疫封控措施、不断改变的签证和工作许可程序，以及出入中国的限制措施。

许倍帝告诉法新社：「公司、行号之所以没离开中国，是因为（中国）市场太大、太重要，以及未来会有很多的成长机会。」

然而，倘若中国的防疫封控措施再施行一年，企业可能将开始感受到更多痛苦。

「如果没有改变，企业绝对会开始考虑备用方案，他们显然将出走到别的市场。」

© 2022 AFP