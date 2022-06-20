乌东北顿内茨克市巷战日以继夜 又一邻村沦陷

（法新社基辅20日电） 乌克兰官员今天表示，已失去对东部工业城市北顿内茨克邻村梅季奥尔基涅村的掌控。北顿内茨克是乌军数周来与俄罗斯入侵部队激战的核心地带。

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北顿内茨克市（Severodonetsk）所在的卢甘斯克州（Luhansk）州长盖戴（Sergiy Gaiday）在社群媒体发布声明：「很不幸地，我们不再掌控梅季奥尔基涅村（Metyolkine）。」

梅季奥尔基涅战前人口约1000人，如今成为北顿内茨克周边最新一个沦入俄军手中的村庄。俄军在北顿内茨克市遭到乌军坚决抵抗。

俄军2月初入侵乌克兰，被逐出首都基辅（Kyiv）周边区域后，把兵力集中投入乌国东部顿巴斯地区（Donbas），并在当地缓慢挺进。

盖戴还说，北顿内茨克市的阿佐特化工厂（Azot）「不断」遭到俄军炮击，据称有数百平民躲在工厂内。

北顿内茨克市长斯特约克（Oleksandr Stryuk）今天则告诉乌克兰电视台，俄军控制了市内大部分住宅区，但整座城市仍有超过1/3由乌军掌控。

斯特约克说，巷战日以继夜，乌军经常遭到炮击，「敌军对这波攻势投入愈来愈多人力，猛攻这座城市，试图逼退我军」。

北顿内茨克连结利西昌斯克（Lysychansk）原本仅存的一座桥遭到炸毁后，撤离行动已经几天无法进行。

© 2022 AFP