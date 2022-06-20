传闻教宗将辞职 专家认不太可能

（法新社梵蒂冈20日电） 天主教教宗方济各最近延后访问非洲的行程，而即将召集枢机主教开会的时机也令人好奇，有关他有意辞职的传闻甚嚣尘上。唯专家表示，教宗即将下台的可能性不大。

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最近几周，85岁的方济各（Pope Francis）因膝盖疼痛不良于行，被迫使用轮椅，上周他推迟原订7月前往刚果民主共和国（DRC）和南苏丹（South Sudan）访问的行程。

此举，加上教宗不寻常地决定在8月放假期间召开一次枢密会议（Consistory），任命新的枢机主教，引发外界对其未来计划的种种揣测，最极端猜想就是他打算下台。

但许多人说，不会那么快。

梵蒂冈消息人士告诉法新社：「在教宗身边的人员中，大多数并不相信他有可能辞职。」

义大利梵蒂冈专家波利提（Marco Politi）表示，罗马教廷（Roman Curia）内部传出谣言并非新鲜事，且常受到那些涉有利益者所煽动。他告诉法新社：「教宗的反对者鼓动这些谣言，他们急切想看到方济各离开。」

教宗辞职曾令人无法想像。但本笃十六世（Benedict XVI）2013年以身心健康衰退为由下台，创下先例。

2014年，方济各在当选教宗接替本笃1年后告诉记者，假如健康妨碍他的教宗职务，他也会考虑下台。方济各说，本笃「开启了一扇门，一扇教宗退休的门」。

今年5月，义大利多家媒体报导，方济各在与众主教举行闭门会议时开自己膝盖的玩笑说：「与其动手术，我宁愿辞职。」

然而，按梵蒂冈的说法，7月底加拿大之行仍在教宗的行程安排中，他会继续接受膝盖注射和物理治疗。

方济各早年曾切除一部分肺。如今除了膝盖问题，他还经常出现坐骨神经痛。

去年，在方济各接受结肠手术后，有关他辞职的谣言不胫而走，促使他告诉一家西班牙广播电台：「我甚至未曾有这个念头」。

除了健康，未来几个月一系列日程安排令一些梵蒂冈观察家怀疑方济各是否正在为退休打好基础，同时确保其改革维持不变。

首先是他决定在8月27日召集一次特别的枢密会议，擢升21名新枢机主教，其中16人年龄在80岁以下，因而有资格在未来的枢机主教团（conclave of cardinals）会议中选举他的继任者。

自2013年担任教宗以来，来自阿根廷的方济各已任命83位枢机主教，以期塑造天主教教会的未来，部分原因是为了抗衡欧洲在历史上的主导影响，并反映他的价值观。

8月28日，方济各将前往义大利古城拉奎拉（L'Aquila），并造访塞里斯泰五世（Celestine V，或称策肋定五世）陵墓所在的大教堂，这位13世纪的教宗，是史上第一位辞职下台的教宗。

随后，他将与来自世界各地的枢机主教举行两天会议，讨论教廷改革议题。今年3月，方济各颁布了教廷新宪法。

8月的日程是否像一些媒体所称，可被视为一项暗示？波利提警告：「在现阶段，这是个要面对现实而非危言耸听的问题。」

他说，世界主教会议（Synod of Bishops）正在进行，将于2023年结束，会议旨在研究教会如何以更具包容性的方式向前发展，这对方济各来说是一项有意义的倡议，「很难想像」他会在此时辞职。

基督教历史学家、义大利波隆那「若望二十三世宗教学基金会」（John XXIII Foundation for Religious Studies）秘书长麦罗尼（Alberto Melloni）告诉法新社，外界对教宗的健康和他的打算做了「荒诞的」猜测。

他说：「这些都是人们渴望理解、揣测的事，但没什么好说的。」

© 2022 AFP