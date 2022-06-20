印度洪灾再夺26命 孟加拉数百万人受困洪水

（法新社印度古瓦哈蒂/达卡20日电） 根据官方今天说法，印度雨季洪水和雷击至少又夺走26条人命。印度与邻国孟加拉遭遇数年来最大降雨，数百万人仍孤立待援。

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尽管印度和孟加拉经常遭受洪患威胁，但专家指出，气候变迁正使得当地16亿人口面临更频繁、更凶猛及更难以预测的洪水侵袭。

印度灾难管理当局表示，东北部阿萨姆省（Assam）有3人死于土石流，另有6人遭洪水夺命。东部比哈省（Bihar）灾难管理厅长戴维（Renu Devi）则说，暴风雨引发的雷击在当地至少致使17人丧生。

阿萨姆省持续受到严重洪灾冲击影响，全省33个县有5140个村庄遭到大涨的水势灌入。

当地最早在4月便遭到雨季前降雨洪灾侵袭，造成44人死亡。虽然洪水在几周后消退，但到了每年雨季开始时的6月又再度来袭。截至目前全省累计死亡人数已达71人。

毗邻的梅加拉雅省（Meghalaya）则爆发土石流，河水暴涨淹没道路，自16日以来至少已夺走16条人命。

至于孟加拉，雨季降雨在东北部的希耳赫特（Sylhet）行政区酿成洪水灾难，造成数百万人受困，数十人丧生。（译者：张正芊/核稿：林治平）

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