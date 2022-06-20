海外拘留营如炼狱 幸存者批英将避难者送卢安达

（法新社雪梨20日电） 英国欲将寻求庇护者送往非洲国家卢安达，曾在澳洲的海外拘留营有类似经历的幸存者不禁怀疑，为什么摧毁他们生命的「失败」政策会在他处死灰复燃。

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出生于苏丹的穆哈玛特（Abdul Aziz Muhamat）遭澳洲当局拘留在位于巴布亚纽几内亚本岛外海的一个热带小岛上，长达6年多，完全未受到法律和公共的监督。

他告诉法新社：「简单形容曼奴斯岛 （Manus Island）上生活，就是没生活可言。那里比监狱还糟。如果你哭，没人听；如果你大叫，没人会过来。」

穆哈玛特遭拘留的营区是澳洲「太平洋解决方案」的一环，数以千计搭船离开自己国家试图来到澳洲的寻求庇护者，被送到曼奴斯岛和南太平洋岛国诺鲁共和国。

海外拘留营内的人长年苦熬，人权团体形容当地环境「如炼狱般」。

曾五度造访曼奴斯岛的澳洲绿党籍参议员麦金（Nick McKim）指出：「我毫不迟疑将这些拘留营发生的一切形容为虐待。」

在花了大笔纳税人的钱、14名被拘留者死亡、一连串自杀未遂事件，以及至少6人被移送国际刑事法院（International Criminal Court）后，澳洲当局慢慢缩减计画规模；截至上月，诺鲁还有约100人。

曾被拘留在曼奴斯岛、如今成为作家的波加尼（Behrouz Boochani）呼吁英国大众抗拒这项「复制澳洲惨无人道庇护政策的计画」。

然而，听取多位澳洲策士建议的英国首相强生（Boris Johnson）搬出这项计画势在必行的似曾相识理由：吓阻作用。

和澳洲政治领袖一样，强生主张这项政策将可说服有意移民者不要踏上危险的海上旅程。

不过，澳洲卡尔多中心（Kaldor Centre）法律专家格利逊（Madeline Gleeson）表示，数据显示海外拘留营并不能吓阻寻求庇护者。

格利逊表示，英国的计画类似澳洲2012年8月至2013年7月的政策，当时部分寻求庇护者被送到海外拘留营。

格利逊表示，而那段时间搭船抵达澳洲的人数攀升至前所未见的水准。

穆哈玛特表示，这项政策「毫无成效」。「当你忙着保命时，你不会想到旅程中会遭遇的悲剧。」

目前定居瑞士的穆哈玛特表示，这项政策只会让人陷入失败的制度，玷污英国在世界上的地位。

「整个国家的声誉将被破坏殆尽，英国的形象也会被人类苦难的影像所取代。」

© 2022 AFP