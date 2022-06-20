车臣人投身俄乌前线为敌对阵营作战

（法新社札波罗热20日电） 伊斯兰（Islam）不是一名普通士兵，而是和乌克兰人在前线并肩作战的车臣人。「如果俄国人逮到我，才不会换俘。他们会折磨我，然后让我上电视。」

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33岁的伊斯兰是车臣异议人士，在波兰以难民身分度过将近20年，于4月加入了谢赫曼苏尔营（Sheikh Mansur）。这支部队于2014年俄罗斯兼并克里米亚半岛后成立，成员大多是参加过车臣战争的志愿老兵，名字取自于18世纪对抗俄罗斯帝国扩张的车臣军事指挥官。

有多达「数百名」和伊斯兰一样留着平头与长胡子的车臣人自愿帮助乌克兰对抗俄罗斯入侵。他不愿透露这个营有多少部队，部署在哪里。他也希望成员身分能够保密，忧心在车臣的亲戚遭受报复。

因为就在前线的另一边，效忠克里姆林宫的车臣人加入了车臣精锐特种部队「卡德罗维特小队」（Kadyrovites），和俄军一起作战。这支部队据称人数多达8000人，但这个数字未获证实。

伊斯兰在炮击警报声中说：「我们想要告诉大家，并非所有车臣人都像他们。我们当中许多人认为俄国人是侵略者、占领者。」

对他而言，这场战争宛如旧事重演。「就像是回到过去，继续在车臣开启的战争。」

车臣首府格罗兹尼（Grozny）20多年前被俄军炮弹摧毁，命运如同今日的乌克兰南部港口城市马立波（Mariupol）。

伊斯兰说：「我决定加入这个营，以荣耀那些俄国企图打上恐怖分子标签的车臣人。」他曾因为在网路上记录俄国可能犯下的战争罪行而受到威胁。

他听从年约40岁、身上战痕累累的副指挥官曼苏尔（Mansour）的命令。

曼苏尔说：「我们有两名弟兄被杀，其他人受伤，但重要的是我们来到这里。我们要教导当地士兵何谓战争。」

车臣战士并非正式隶属乌克兰军队。他们使用从俄军取得的军备，粮食来自当地人资助，大多是对他们友善的东正教基督徒。

曼苏尔说：「我们不是来这里宣扬伊斯兰信仰－而是要对抗共同敌人，捍卫自由。」

© 2022 AFP