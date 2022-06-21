为国会选举失利引咎辞职 法总理获马克宏慰留

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（法新社巴黎21日电报导）法国总统府今天表示，执政联盟在国会下议院选举第二轮投票丧失绝对多数席位后，总理柏纳向总统马克宏提出辞呈，马克宏已予以慰留。 马克宏（Emmanuel Macron）预定今天稍晚在总统府艾里赛宫（Elysee Palace）接待极右派领袖玛琳．雷朋（Marine Le Pen）等政党领袖，进行罕见会谈，以突破选后形成的政治僵局。这是马克宏为摆脱可能危及他第2任期改革计画局面所踏出的第一步。 艾里赛宫表示，总理柏纳（Elisabeth Borne）引咎辞职，马克宏已明确表示不会接受。部分分析人士认为，总理柏纳领军的竞选活动乏善可陈，是执政联盟选举失利的主因之一。 法新社引述一名不愿透露姓名的总统府官员说法报导，马克宏认为政府必须「坚持完成任务并采取行动」，现在马克宏将与反对党谈判，寻求「建设性解决方案」，以化解政治僵局。 马克宏的可能选项包括寻求组建新的联盟、以特定协议的方式通过立法，甚至可能再次宣布举行国会选举。 据报导，马克宏可以选择与拥有61名国会议员的共和党（LR）结盟，但共和党主席贾可布（Christian Jacob）坚称该党将「继续担任反对党」。 马克宏原本计划在他的第2个任期推动雄心勃勃的减税、福利改革和提高退休年龄计画，如今这一切都将成为未知数。