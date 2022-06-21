克里米亚官员：乌克兰攻击外海钻油平台 3伤7失踪

（法新社莫斯科20日电） 莫斯科控制的克里米亚半岛首长今天表示，乌克兰向半岛外海钻油平台开火，造成3人受伤，7人失踪。

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克里米亚半岛首长阿克瑟诺夫（Sergey Aksyonov）在通讯软体Telegram说：「我们确认有3人受伤，7人失踪。我们保证搜救工作会持续。」他指的是克里米亚石油和天然气公司Chernomorneftegaz的平台。

这是俄罗斯于2月24日对乌克兰发动军事行动以来，首次传出克里米亚外海的能源基础设施遭到攻击。

阿克瑟诺夫之前表示，有5人受伤。俄罗斯2014年并吞克里米亚后，扶植阿克瑟诺夫为克里米亚半岛首长。

阿克瑟诺夫指出，3座平台遭锁定，现场94人撤离疏散，但有15名士兵留守平台。他表示，海空搜救行动仍持续进行。

Chernomorneftegaz在黑海和亚速海经营多个石油和天然气田，2014年起受到美国制裁。

阿克瑟诺夫说，其中一个平台遭到攻击。来自克里米亚的俄罗斯参议员科维斯迪（Olga Kovitidi）则告诉俄罗斯新闻社（RIA）说，另外两个平台上没有伤亡。（译者：纪锦玲）

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