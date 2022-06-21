加入欧盟遇挫 乔治亚首都12万人上街游行

（法新社乔治亚首都特比利西20日电） 在欧洲联盟执行委员会建议推迟乔治亚入盟候选国资格后，乔治亚今天至少有12万人在首都特比利西上街游行，对乔治亚寻求加入欧盟表达支持。

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法新社报导，欧盟执委会（European Commission）17日建议欧盟理事会（European Council）给予乌克兰及摩尔多瓦入盟候选国资格，但称将于2022年底前再次评估乔治亚符合多少条件，之后才会赋予候选国资格。

欧盟执委会表示，乔治亚迈向欧盟正式会员国之路必须达到的条件，包括终止政治极化、在媒体自由取得进展，进行司法和选举改革以及「去寡头化」。

乔治亚首都特比利西（Tbilisi）主要大道今晚涌入游行人士，挥舞乔治亚、乌克兰及欧盟旗帜。许多人手举写着「我们是欧洲」的标语牌，游行期间演奏着欧盟之歌「欢乐颂」（Ode to Joy）。

这场在特比利西的集会名为「为欧洲游行」（March for Europe），法新社根据无人机拍摄画面进行估计，至少有12万人共襄盛举，是乔治亚首都数十年来最大规模游行。

这场集会是由乔治亚主要民主派团体发起，获得所有反对党支持，意在「展现乔治亚人民对其欧洲选择及西方价值的承诺」。

游行发起人之一、维权人士迪格梅拉什维利（Shota Digmelashvili）朗读宣言，宣布将于24日举行另一场集会。

他指出：「我们将向政府提出我们的要求，如果政府无法达到要求，那么一股非暴力抵抗力量将会扫除所有使乔治亚脱离欧洲道路的人士。」

© 2022 AFP