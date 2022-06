南非驴子成出口中国大热门

(法新社南非马加利斯堡21日电) 中国对于传统药材的需求,已经使得盗猎者猎杀远在非洲的犀牛和穿山甲。如今,连非洲的驴子也面临生存威胁。

由驴皮炼制的阿胶过去受到皇帝喜爱,现在也越来越受到中国中产阶级欢迎。

法新社报导,据信阿胶对健康的好处和从犀牛角中炼制的产品相近,从当成血液稀释剂到春药,可以缓解濒危犀牛的压力。

南非驴子牧场(Donkey Dairy)共同创办人克里斯帝利斯(Jesse Christelis)表示:「我们看到,因为非法宰杀供应中国驴皮交易的关系,南非驴子数量锐减。」

南非大学研究人员近来一项研究显示,驴只数量从1996年的21万头急速减少到2019年的14万6000头左右。

供给减少已导致驴只价格飙涨。根据克里斯帝利斯,5年前拍卖场一头驴子约30美元,现在每头约125美元。而这个价钱在中国仍相当划算,2018年中国一张驴皮 473美元,如今则要1160美元。

驴皮炼制的阿胶每公斤可以卖到360美元。

南非每年合法出口约1万500张驴皮到中国,但实际出口数量可能更高,因为走私者也想分一杯羹。

南非全国防止虐待动物协会理事会(National Council of Societies for the Prevention of Cruelty to Animals)的戴兰吉(Grace De Lange)表示:「今年我们拦截到两批运往赖索托的驴子。」

阿胶市场规模的相关资讯缺乏,但根据总部设在英国的动物福祉团体「驴子庇护所」(Donkey Sanctuary)预估,2019年中国驴皮供应交易需求达500万张。

驴乳产品市场则仍处于萌芽阶段。2026年,全球驴奶市场规模预估仅达1600万美元。

南非境内有两座驴子牧场,在驴只价格节节攀升的情况下,驴子牧场前景堪虑。

驴皮交易导致驴只数量大减,肯亚遂于2020年禁止宰杀驴只。

驴奶据信有抗氧化、抗菌和抗糖尿病等特性。

克里斯帝利斯说:「我认为驴皮交易势必对南非和非洲各地驴子牧场带来威胁。」克里斯帝利斯的牧场里总共有116头驴子。

克里斯帝利斯说:「驴奶需求攀升主要来自罹患湿疹、干癣的人们。在驴只数量减少的情况下,我们不知道这些驴奶的需求是否能够得到满足。」

