因应极音速飞弹等威胁 加拿大升级北极飞弹防御系统

（法新社渥太华20日电） 加拿大国防部长安南德（Anita Anand）今天宣布将与美国升级北极空中与飞弹防御系统，因来自俄罗斯与极音速飞弹等新科技构成的威胁增加。

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安南德在安大略省翠登（Trenton）的加拿大最大空军基地举办记者会宣布，将在未来6年挹注49亿加元（约新台币1141亿元）在军事支出上。

这些经费将花在可侦测「从地平线」飞来的轰炸机或飞弹的陆基与卫星雷达，以及有「分类能力」的感测器网路，以监控从北极空中与海上迫近北美的物体。

这些都是北美航太防卫司令部（North American Aerospace Defense Command）与预警系统现代化项目。今年2月俄罗斯挥军入侵乌克兰后，这些系统已加速升级。

这些新系统将取代冷战时期的北方预警系统（North Warning System），这套老化的系统从阿拉斯加到魁北克北部有近50个短程与长程雷达站，没有能力因应现代飞弹威胁。

安南德说：「由于独裁政权威胁数十年来保护我们、基于法规的国际秩序，以及我们的竞争者研发极音速飞弹与先进巡弋飞弹等新科技，因此有迫切需要将加拿大的北美航太防卫司令部能力现代化。」

她说，「从加拿大观点来看」，这次拨出新经费是「近40年来对北美航太防卫司令部最有意义的升级」，将「把我们的视线更往北推，以确保我们能够因应快速移动的威胁」。

美国已将国防新经费编入预算。

今年3月，渥太华也公布购买88架美制F-35匿踪战机以汰换老旧机队的计画，主要任务将是巡逻更北方地区。

© 2022 AFP