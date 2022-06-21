拍摄马拉威儿童涉种族歧视 中国人在尚比亚被捕

（法新社马拉威里朗威20日电） 马拉威移民官员今天说，一名中国人因拍摄儿童喊出种族歧视口号的影片，在马拉威被通缉，他已在邻国尚比亚被捕。

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马拉威移民部门发言人朱鲁（Pasqually Zulu）告诉法新社：「他循未知路线逃到尚比亚之后，在奇帕塔（Chipata）被捕。」

名叫卢克的中国人被控在马拉威村庄剥削儿童，他拍摄孩子们在不明白意思的情况下，用中文说出侮辱非裔字眼的影片，然后在中国社群媒体上出售，英国广播公司（BBC）上周揭发了此事。

在BBC的影片中，一群儿童齐喊：「我是黑鬼，智商低。」

马拉威警方发言人南瓦札（Harry Namwaza）说，「我们希望他在马拉威受审」，因此将寻求引渡卢克。

中国驻马拉威大使馆上周在声明中谴责公民犯下的种族歧视行为，说「中国政府对种族主义零容忍」。

大使馆还表示：「中国过去几年一直在取缔非法网路行为，也将持续这么做。大使馆将与马拉威方面密切合作，确保这个令人遗憾的问题获得妥当解决。」

马拉威外交部发言人卡巴赫（John Kabaghe）也说：「我们正努力处理涉及我们与中国政府合作的任何方面。至于其他方面，那是国内机关正在处理的内部问题。」

马拉威2008年与台湾断交，转与中国建交。自2000年以来，中国资助了21项发展计画，包括一条价值7000万美元、联通马拉威和尚比亚的高速公路。

中国进出口银行还提供8000万美元贷款，用来建造新的大学、国会建筑和一座国家体育场。

© 2022 AFP