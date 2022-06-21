拒在野联盟提名 圣雄甘地之孙退出印度总统选举

（法新社新德里21日电） 印度独立运动领导人圣雄甘地（Mahatma Gandhi）之孙戈帕尔克里希纳．甘地（Gopalkrishna Gandhi）已退出总统选举，不愿接受在野党联盟提名。

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现年77岁的甘地是外交官出身的政治人物，他表示，已拒绝17个在野党联盟的提名邀请。印度总统大致上属虚位。

甘地昨天发表声明说：「我非常感谢他们，但经过深入考虑后，我了解到，在野党候选人应该是位能够促成全国共识以及在野团结以外全国气氛的人物。」

印度国会和省议会议员预定在7月18日选举新任总统。印度总统享有宪法保障的某些权力，但大致上依据政府的建议行事，因此比较属于虚位元首。

尽管如此，经过现任总理莫迪（Narendra Modi）所属印度人民党（BJP）8年执政后，对陷入分裂的在野党而言，能协商出一名候选人并成功送上总统大位仍是一个象徵性胜利。

印度人民党可能在本周宣布总统候选人，而且可能再次提名现任总统柯文德（Ram Nath Kovind）竞选连任。柯文德出身于贱民阶级。

戈帕尔克里希纳．甘地2004至2009年曾担任西孟加拉省省长，2017年竞选过副总统，败在印度人民党籍对手手下。

他被视为莫迪印度教民族主义政策的高声批评者，曾指控莫迪政府打压异议人士。

© 2022 AFP