柬埔寨捕获有史最大淡水鱼 长4公尺重300公斤

（法新社柬埔寨首都金边21日电） 科学家表示，有一名渔夫在柬埔寨境内湄公河（Mekong）捕获史上最大的淡水鱼，那是只长4公尺、重达300公斤的��鱼。 那只巨大的��鱼，从鼻部到尾巴的长度为4公尺，是在上周被捕获的。为了纪录它的行为，科学家把追踪器装在它身上，然后将其野放。 美国资助的「湄公河奇观」研究计画指出，那只巨大的底栖生物��鱼，打破先前的纪录，成为世界上最大的淡水鱼。先前的纪录是2005年在泰国捕获，一只293公斤的湄公河巨鲶。 专家表示，那只在柬埔寨北部上丁省（Stung Treng）捕获的��鱼，体重比一般低地大猩猩多了1倍以上。

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「湄公河奇观」研究计画主持人霍根（Zeb Hogan）在今天发布的声明中说：「我们20年来研究6大洲河流及湖泊中的巨型鱼类，这是我们遇过最大的淡水鱼，也是全世界有记载的最大淡水鱼。」

「这绝对是个十分惊人的发现，证明了要更加努力了解这个物种的相关迷团，及它居住的流域。」 研究人员在把那只��鱼放回河中之前，在它身上放了追踪器，试图要了解这种神秘生物的难以捉摸行为。 上个月，另一名上丁省的渔民，也捕获一只4公尺长、重达180公斤，濒临绝种的巨型淡水��鱼。

湄公河是1000多种鱼的栖息地，而��鱼并非潜藏在河底泥泞中的唯一巨型鱼类，其它还包括能达到3公尺长、270公斤重的巨型鲶鱼和巨暹罗鲤。

科学家警告，即使是在湄公河最深处，野生动物的生命仍受到塑胶废弃物及「鬼网」威胁，「鬼网」是渔民的废弃渔网，仍能困住鱼类。 湄公河这条着名的水道始于中国，向南蜿蜒流经泰国、寮国、缅甸、柬埔寨和越南的部分地区，为其流经范围内的6000万人提供食物。 但长期以来，环保主义者一直对湄公河沿岸的水坝建设表示担忧，称那将破坏鱼类资源。

© 2022 AFP