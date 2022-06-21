美喜剧演员班史提勒访乌克兰 赞泽伦斯基「我的英雄」

（法新社基辅20日电） 好莱坞喜剧演员班史提勒今天造访基辅会晤乌克兰总统泽伦斯基，他说泽伦斯基号召全球团结起来支持乌克兰对抗俄军入侵，盛赞从喜剧演员摇身变成总统的泽伦斯基是「我的英雄」。

广告 继续浏览后续

担任联合国亲善大使的班史提勒（Ben Stiller）在「世界难民日」（World Refugee Day）这一天访问乌克兰并会晤泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）。班史提勒说：「这是我莫大的荣幸…你是我的英雄！」 56岁的班史提勒说：「你的所作所为，团结国家和世界的方式，真的很鼓舞人心。」他指的是泽伦斯基向全球各地的观众发表无数次演说，为他陷入困境的国家争取支持。 泽伦斯基办公室发布两人会晤的画面。

班史提勒今天稍早访问基辅郊区的伊尔平（Irpin），即俄罗斯入侵初期双方激战的现场，也是俄国2月出兵乌克兰以来，俄军最接近乌国首都基辅的地点。 班史提勒告诉泽伦斯基：「我觉得如果没有来过这里，很难理解这里究竟发生了什么事。」

他说：「我今天早上在伊尔平…目睹实际破坏程度；你在电视上看到，在社群媒体上看到，但实际看到、感受，与人们交谈，又是另一回事。」 泽伦斯基以英语发言，感谢班史提勒到访，并告诉班史提勒，不断提醒人们乌克兰正在发生的事情，对他而言「非常重要」。 泽伦斯基说：「对我们来说，人们不要忘记这一点非常重要。每天谈论战争并不有趣，但对我们来说，这非常重要。」 两人提到，作为喜剧演员是他们共同的兴趣。班史提勒告诉泽伦斯基：「你放弃了伟大的演艺事业。」泽伦斯基回应：「没你的那么伟大。」两人笑了出来。

班史提勒的代表作品包括「门当父不对」（Meet the Parents）和「博物馆惊魂夜」（Night at the Museum）等。

泽伦斯基在2019年当选总统前，凭藉政治喜剧「人民公仆」（Servant of the People）成为乌克兰家喻户晓的喜剧明星，他在剧中饰演一名教师，后来却意外成为总统，与他从政治素人跃升成为总统的亲身经历不谋而合。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

© 2022 AFP