美喜剧演员班史提勒访乌克兰 赞泽伦斯基「我的英雄」

(法新社基辅20日电) 好莱坞喜剧演员班史提勒今天造访基辅会晤乌克兰总统泽伦斯基,他说泽伦斯基号召全球团结起来支持乌克兰对抗俄军入侵,盛赞从喜剧演员摇身变成总统的泽伦斯基是「我的英雄」。

担任联合国亲善大使的班史提勒(Ben Stiller)在「世界难民日」(World Refugee Day)这一天访问乌克兰并会晤泽伦斯基(Volodymyr Zelenskyy)。班史提勒说:「这是我莫大的荣幸…你是我的英雄!」 56岁的班史提勒说:「你的所作所为,团结国家和世界的方式,真的很鼓舞人心。」他指的是泽伦斯基向全球各地的观众发表无数次演说,为他陷入困境的国家争取支持。 泽伦斯基办公室发布两人会晤的画面。

班史提勒今天稍早访问基辅郊区的伊尔平(Irpin),即俄罗斯入侵初期双方激战的现场,也是俄国2月出兵乌克兰以来,俄军最接近乌国首都基辅的地点。 班史提勒告诉泽伦斯基:「我觉得如果没有来过这里,很难理解这里究竟发生了什么事。」

他说:「我今天早上在伊尔平…目睹实际破坏程度;你在电视上看到,在社群媒体上看到,但实际看到、感受,与人们交谈,又是另一回事。」 泽伦斯基以英语发言,感谢班史提勒到访,并告诉班史提勒,不断提醒人们乌克兰正在发生的事情,对他而言「非常重要」。 泽伦斯基说:「对我们来说,人们不要忘记这一点非常重要。每天谈论战争并不有趣,但对我们来说,这非常重要。」 两人提到,作为喜剧演员是他们共同的兴趣。班史提勒告诉泽伦斯基:「你放弃了伟大的演艺事业。」泽伦斯基回应:「没你的那么伟大。」两人笑了出来。

班史提勒的代表作品包括「门当父不对」(Meet the Parents)和「博物馆惊魂夜」(Night at the Museum)等。

泽伦斯基在2019年当选总统前,凭藉政治喜剧「人民公仆」(Servant of the People)成为乌克兰家喻户晓的喜剧明星,他在剧中饰演一名教师,后来却意外成为总统,与他从政治素人跃升成为总统的亲身经历不谋而合。(译者:刘文瑜/核稿:严思祺)

© 2022 AFP