重建乌克兰会议将登场 瑞士：相关进程漫长复杂

（法新社日内瓦20日电） 瑞士将在下个月主办一场有关乌克兰重建的高层会议；瑞士今天表示，相关进程料将会是「漫长而复杂」，且须伴随着许多改革。

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瑞士总统凯西斯（Ignazio Cassis）向记者说明7月4日至5日的会议计画时表示：「战争仍在持续，但我们知道，重建的时机也将到来。」

这场会议将在义大利边境附近的卢加诺（Lugano）举行。瑞士当局说，预计会有40多国和20个国际组织代表与会。

在俄罗斯2月24日全面入侵乌国前，就已规划召开这场会议，原本打算讨论的是乌克兰改革问题。

凯西斯说，战争爆发后，各方都不想取消这场会议，因为这会向乌克兰和国际社会传递出「非常不好的讯息」。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）和总理什米加尔（Denys Shmygal）已确认他们将亲自出席或透过视讯方式与会。

凯西斯证实，欧洲联盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen ）、立陶宛和捷克领导人也将出席会议。

这场会议将聚焦于筹措重建资金，相关经费主要用于重建被战争摧毁的基础设施和协助乌克兰经济复苏，此外也包括在战争期间可进行的改革。（译者：纪锦玲）

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