香港50年不变半路变调 彭定康批习近平报复心切

（法新社伦敦21日电） 1997年6月30日，香港末代总督彭定康（Chris Patten）最后一次离开总督府，听着乐手吹奏「最后岗位」（Last Post），看着旗手降下英国国旗，努力克制情绪。

广告 继续浏览后续

那一个下雨天即将迎来25周年。1997年7月1日香港主权移交中国，当年被英国广播公司（BBC）形容为「大英帝国的终章」（the epilogue of empire）。

对于现年78岁的彭定康而言，这段回忆仍历历在目。

他20日告诉法新社：「真的很伤感。我在香港度过了非常快乐、成果丰硕的5年，我很怀念那里。」

但随着时间过去，他的「悲伤」却被对北京以及中国国家主席习近平的愤怒所取代，指控习近平「报复心切地」打压香港自由。

根据「中英联合声明」（Sino-British Joint Declaration），中国同意香港在「一国两制」原则下，可以保有部分自由，并享有自治50年不变。

然而中国在2020年实施国安法，侵蚀了那些自由，并对支持民主运动人士与当地媒体开铡。

香港曾经有意见多元的立法会，但现在只有效忠中国的人方能参选。

彭定康说：「中国撕毁中英联合声明，并且报复性地试图全面剥夺香港的自由，因为它视那些自由为威胁，不是对中国安全的威胁，而是对中国共产党把持权力的威胁。」

若干批评人士表示，英国本来可以在香港主权移交前，为香港做更多，但彭定康坚称，英国并没有背叛香港。

他说：「无论我们在1997年之前做了什么改变，都不太可能影响中国共产党在习近平就任后的处事方式。」

「我认为自2012年、2013年、2014年开始发生巨大变化，自习近平成为独裁者以后。」

习近平在2012年被选为中共中央总书记，隔年当选国家主席。

香港主权移交25周年，代表北京对香港「一国两制」的承诺走到一半。

香港最近爆发COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情使庆祝活动计画蒙上阴影，目前尚不清楚习近平是否会亲自出席。

彭定康20日在回顾总督生涯的「香港日记」（The Hong Kong Diaries）新书发表会上告诉记者，「这份工作最困难的部分在于�和中国协商，捍卫一国两制」。

他在1997年的告别演说上曾说，能担任香港总督，且「对香港的未来负起部分责任」，是他人生中「最大荣誉与荣幸」。

他当时还说：「现在香港人要治理香港。那是承诺，也是不可动摇的命运。」

然而，如今彭定康说，中国已经「彻底」违背了中英联合声明。

彭定康表示，情况之所以「急转直下」，部分原因是习近平和他的同僚对于香港实际上所代表的意义感到「惊恐」。

不过，尽管彭定康认为有必要「约束中国」，他也承认在对抗气候变迁与流行病方面，必须有中国参与。

此外，在俄罗斯2月入侵乌克兰后，各界更加忧心中国恐会对台湾采取类似行动。

彭定康说，看到俄罗斯军队在乌克兰遭遇的困难，以及全世界的反应后，习近平务必了解到「这种企图有多么危险」。

© 2022 AFP