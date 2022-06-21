马克宏与在野党展开会谈 邀请共和党结盟碰壁

（法新社巴黎21日电） 法国总统马克宏今、明两天与在野各党举行会谈，希望结束他未能在国会选举中拿下多数席位引发的僵局。不过首场与共和党领袖会面，对方即明确拒绝加入联合执政。

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马克宏（Emmanuel Macron）今天首先在艾里赛宫（Elysee）与传统右派共和党（Les Republicains，LR）主席贾可布（Christian Jacob）会谈。尽管共和党最近民调下滑，马克宏仍希望拉拢在国会拥有61席的该党以取得多数席位。

然而贾可布似乎让马克宏吃了闭门羹，他在会谈结束后接受法国公共电台（France Inter Radio）等媒体访问时说，马克宏是个傲慢的人，现在不得不改弦易辙，要求协助。

贾可布说：「我告诉总统，绝不可能参与会被视为背叛我们选民的事情。」他说：「我们将维持在野…不可能去思考某种协议。」

不过共和党的经济纲领与马克宏的大致相容，因此贾可布处在一个造王者（kingmaker）的有利地位，他开启了逐案交易的大门，表示是否朝他们的方向迈出一步并接纳他们的建议，由马克宏决定。

贾可布说，共和党是「负责任的」政党，不会「阻挠体制」。

马克宏今、明两天还将接待极右派领袖马琳．雷朋（Marine Le Pen）和其他政党领袖。马克宏正面对前所未有的局面，可能在第2个任期开始后两个月陷入危机，他为此寻求解决之道。

马克宏原本希望在他的第2个任期进行雄心勃勃的减税、福利改革和提高退休年龄计划。这一切现在都成了问题。

马克宏力图在处理俄罗斯入侵乌克兰一事上扮演主要角色，但政治瘫痪的阴影和雷朋领导下极右翼的突破表现，也引发了人们对马克宏在欧洲领导地位的质疑。

部分分析人士指法国总理柏纳（Elisabeth Borne）领军的竞选活动乏善可陈，导致执政联盟在19日的国会选举中失利。艾里赛宫称，她已向马克宏请辞，但马克宏不接受。

一位不愿透露姓名的总统府官员表示，马克宏认为政府需要「坚守岗位和行动」，总统将与反对党谈判，寻求「建设性解决方案」打破政治僵局。

马克宏稍后将会见总统大选对手、极右派政党「国民联盟」（RN）领袖玛琳．雷朋。

这次国会选举国民联盟创下史上最好成绩，从原先的8席一举增加到89席，成为最强大的单一反对党。

在野各党领袖已表明，任何支持都是有代价的，今后国会每项政策提案的谈判料将陷入混乱。

© 2022 AFP