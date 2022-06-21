马克宏将会玛琳．雷朋等政党领袖 试图突破僵局

（法新社巴黎21日电） 法国总统马克宏的执政联盟未能在刚落幕的国会选举中取得绝对多数，他今天将会晤极右派领袖玛琳．雷朋等政党党魁，试图突破选后形成的政治僵局。

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这些会面也将包括与右翼、社会党（PS）和共产党党魁的会谈，这是马克宏（Emmanuel Macron）为了摆脱可能危及他第2任改革计画局面所踏出的第一步。

马克宏今天将展开一连串讨论，先与传统右派共和党（LR）主席贾可布（Christian Jacob）会谈。共和党最近几个月民调下滑，但现在马克宏可能将拉拢共和党以取得多数优势。

社会党领袖弗和（Olivier Faure）与共产党全国书记鲁塞（Fabien Roussel）这两位左派联盟「新民众生态和社会联盟」（NUPES）成员也将与马克宏见面，但极左翼政党「不屈法国」（LFI）领袖梅兰雄（Jean-Luc Melenchon）预计不会参加。

巴黎时间17时30分，马克宏将罕见接待总统大选对手、极右派政党「国民联盟」（National Rally）领袖玛琳．雷朋（Marine Le Pen）。

一名要求不具名的总统府官员说，这次见面目的是「研拟为法国人民效力的解决方法」。

国会政党各代表将个别且陆续在艾里赛宫（Elysee Palace）获得接待。

法国国会选举结果对马克宏与他的改革理念造成重大打击，可能让他的阵营面临政治僵局。

国民议会（National Assembly）选举19日结束后，马克宏的「同在联盟」（Ensemble）仍是法国最大党，但掉了数十个席次，没能保住过去5年的绝对多数优势。

梅兰雄与玛琳．雷朋则大有斩获，成为左右新国会的主要人物。

© 2022 AFP