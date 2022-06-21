2退役美军赴乌作战遭俘 克里姆林宫发言人：他们犯了罪

（法新社华盛顿20日电） 克里姆林宫发言人培斯科夫今天接受美国国家广播公司访问时表示，在乌克兰和基辅军队并肩作战时被俘的两名美国人是佣兵，他们「危及」俄军安全，应「对那些罪行负责」。

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根据美国国家广播公司（NBC）报导，这是克里姆林宫首次就美国退役军人德瑞克（Alexander Drueke）和黄安迪（Andy Huynh, 音译）的案件发表评论。 培斯科夫（Dmitry Peskov）以英文告诉美国国家广播公司：「他们是佣兵，他们参与了乌克兰境内的非法活动，他们参与了开火和炮击我们的军事人员，他们危及他们的生命。」

「他们应该为他们所犯下的罪行负责；这些罪行必须加以调查。」

当被追问这些美国人犯了什么罪时，培斯科夫承认还不清楚具体罪行，但声称这两名美国人不受「日内瓦公约」战斗人员的保护。 培斯科夫指出：「他们不在乌克兰军队中，因此不受日内瓦公约的保护。」

俄罗斯国家电视台上周在社群媒体播放了德瑞克和黄安迪的影片。 目前并不完全清楚这两人被关押的状况，也不清楚究竟是谁关押他们，培斯科夫只说他们被「当局」关押。 至于他们是否可能面临死刑，培斯科夫说：「这取决于调查。」 美国总统拜登17日表示，不知道德瑞克和黄安迪的下落。 美国国务院发言人18日证实，美国当局已经看到「据报在乌克兰被俄军俘虏」的两名美国公民的照片和影片。

© 2022 AFP