专家：机票价格将续自疫情低点爬升

（法新社杜哈22日电） 专家说，机票价格在COVID-19疫情期间下跌后，在通货膨胀推升下再度飙涨，这样的反弹趋势看来将因环境压力增强。

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国际航空运输协会（International Air Transport Association）成员本周聚集杜哈参加年度会议，聚焦机票涨幅将对乘客成长目标造成多大冲击。

航空业才刚经历两年来都载着一排排无人座椅飞越天空的窘境，即使已提供比COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情前还要低得多的票价。

尽管移动限制措施大致解除，航空业仍处于亏损状态，乘客可以抢便宜机票旅游的机会已经结束。

根据圣路易联邦准备银行（Federal Reserve Bank of Saint Louis），在美国，国内平均机票价格已经上涨，今年5月，票价从2021年10月的202美元（约新台币6065元）涨到336美元（约新台币1万元）。

根据航空分析公司Cirium，欧洲联盟（EU）的税前来回票在2020年下跌近20%后，今年4月反弹到跟2019年同月相同的程度。

俄罗斯入侵乌克兰导致油价上涨，是机票飞涨的最明显因素。

航空公司估计，燃油价格将占今年总成本约24%，比去年上涨5个百分点。

机票价格也因为通货膨胀升高、需求比预期强劲以及劳力短缺而上涨。在已开发市场，通膨率创下了40年来新高。

但联合航空公司（United Airlines）执行长柯比（Scott Kirby）说，尽管票价趋势明显走升，但尚未涨到超过历史正常程度。

他说，「按实际价值计算，机票价格回到2014年程度…本质上低于2014年之前的每一年」水准。

他说：「因此…我不觉得我们将见到需求毁灭（demand destruction）。」

至于目前强劲的需求趋势将持续多久，麦肯锡公司（McKinsey & Co）合伙人克瑞希南（Vik Krishnan）持观望态度。

他说，我们现在看到的一些旅游，是政府在疫情期间为提振经济、增加公民可花闲钱所祭出的刺激政策奏效所致。

他说：「排在第一的可支配收入花费为旅游，这是大家现在在做的事。」但他又说：「这个趋势会维持多久，仍有待观察。」

© 2022 AFP