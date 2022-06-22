中国企业采矿逐利 阿富汗佛教古城恐永远消失

（法新社阿富汗梅斯艾纳克22日电） 阿富汗首都喀布尔附近巨大山峰矗立着佛教古城梅斯艾纳克（Mes Aynak），在中国国营的矿产企业获得铜矿开采权后，恐面临永远消失的危险。

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梅斯艾纳克位于希腊文化和印度文化的交汇处，据信已有1000至2000年历史，曾是一座以铜矿开采和贸易为中心的大城市。

考古学家在此发现了佛教寺院、佛塔、堡垒、行政建筑和民居，还出土了数百尊雕像、壁画、瓷器、钱币和手稿。

法国新创公司Iconem的考古学家瓦鲁席克斯（Bastien Varoutsikos）表示，尽管在本世纪初曾遭劫掠，梅斯艾纳克仍然是世上「最美丽的考古遗址之一」。Iconem是一家致力于都市与文化遗址数位化的公司。

但塔利班（Taliban）去年8月重掌政权后，必须在国际援助冻结的情况下立即寻找新财源，因此采矿成为优先项目，进一步的考古工作可能因此终结。

● 梅斯艾纳克遗址重要性堪比庞贝、马丘比丘

在梅斯艾纳克出土的古文物可以追溯至公元2世纪到9世纪，甚至更早之前就有人类活动也被认为不无可能，还发现可追溯到远在佛教诞生之前「青铜时代」（Bronze Age）的陶器。

位于阿富汗洛迦省（Logar）的梅斯艾纳克，在1960年代初被一名法国地质学家重新发现之前，已被遗忘好几个世纪，在规模和重要性上堪比古罗马城市庞贝（Pompeii）以及印加古城马丘比丘（Machu Picchu）。

这座占地1000公顷的遗址高高耸立在一座巨大的山峰上，其棕色的侧面暴露出铜矿的存在。

● 中企拿下30年租约 合约问题迟未开采

2007年，中国国营的冶金科工集团公司（中冶集团）签下总额30亿美元的30年租约。

然而15年后开采工作还没展开，原因在于北京与喀布尔当局在合约财务条款上的不确定性和分歧。如今梅斯艾纳克的采矿计画再次成为双方优先事项，已展开如何进行的协商。

外界日益担心，这个曾被视为丝路（Silk Road）上最繁荣的贸易中心之一，恐怕会在没有监督的情况下消失。

瓦鲁席克斯告诉法新社，在2010年代初期，这里是「世上最大的考古项目之一」。

中冶集团一开始暂停开采行动3年，好让考古学家能够专注于直接受到矿山威胁的区域。

由于安全局势使得中国无法建设规划的基础设施，停止开采的时间无意中被延长。这段期间因此出土了数千件文物，有些被带到喀布尔博物馆，有些则被保存在附近。

塔利班上一次掌权时，于2001年3月炸毁巴米扬大佛（Buddhas of Bamiyan），举世哗然，如今塔利班表示已决心好好维护梅斯艾纳克遗址。

阿富汗矿业和石油部发言人柏罕（Esmatullah Burhan）告诉法新社：「资讯和文化部有维护的责任。」

尽管言辞听起来很诚挚，但许多古物实在是太庞大或太脆弱无法搬移，似乎注定会消失。

加上中企偏好露天采矿来取代相对危险的地下开采，如果持续这样进行的话，那将打开铜山，所有古文物也将被掩埋。

● 塔利班急需财源 「开采计画不能再拖了」

阿富汗坐拥巨大的铜、铁、铝土、锂和稀土矿产资源，矿产资源价值估计超过1兆美元。

塔利班希望每年从梅斯艾纳克那里获得超过3亿美元的收入，相当于2022年国家预算总额的60%，现在希望加快进程。

柏罕表示，他们近几周一再告诉中冶集团必须展开开采计画，不能再拖了。他说，讨论已经「完成80%」，只剩下技术问题，应该很快可以完成。

合约要求中国建造一座发电厂，为该矿场、周边地区和喀布尔供电，修建通往巴基斯坦边境的铁路，并在阿富汗当地设加工厂精炼铜矿。但中国公司试图逃避所有义务。

● 环境污染冲击

这项开采计画也引发对环境后果的担忧。由于铜矿开采污染严重，需要大量用水，而洛迦省已是一个干旱地区。

目前开采延迟，对考古学家来说松了一口气。虽然目前现场还没有任何开采工作在进行，但瓦鲁席克斯希望能在采矿作业开始前，重新展开考古挖掘。

他说，即便如此，也得取决于国际合作和资金。

© 2022 AFP