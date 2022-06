(法新社衣索比亚首都阿迪斯阿贝巴21日电) 北京特使今天表示,中国希望在促进「非洲之角」和平与安全方面扮演「更重要的角色」,但也证实,这8国会议未讨论到这个区域的冲突。

中国与「非洲之角」(Horn of Africa)为期两天的安全、治理与开发会议(Conference on Security, Governance and Development),今天在衣索比亚首都阿迪斯阿贝巴(Addis Ababa)落幕。

这是类似会议首例,显示中国这个超级大国正努力在一个饱受冲突和安全困扰的地区获取影响力。

但中国非洲之角特使薛冰告诉记者:「我们没有讨论具体的冲突(或)争端。」

他说,这次会议主要在探讨中国如何在这个区域扮演更重要角色,「不仅在贸易和投资领域,和平与发展领域亦然」。

他说:「这是中国第一次在安全领域发挥作用。」

薛冰先前表示,北京愿意担任调停人,解决区域争端。

但他今天坦承,这场会议并未讨论到「调停,也没人提出这项议题」。

