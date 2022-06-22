乌克兰称北顿内茨克战况如地狱 俄军图包围姊妹城

（法新社基辅22日电） 俄罗斯正集中兵力攻打乌克兰东部顿巴斯地区两个主要城市，卢甘斯克州州长盖戴今天表示，乌东工业城市北顿内茨克的情况无异于「地狱」，而俄军正图包围一河之隔的利西昌斯克。

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盖戴（Sergiy Gaiday）在社交媒体贴出的声明中称：「4个月来，我们所有的阵地都遭到俄军所有各式武器攻击，我只是想强调这一点。」

盖戴补充说：「那里简直就是地狱。」他指的是北顿内茨克（Severodonetsk），俄军数周来一直猛烈炮击并试图完全控制这座城市。他说：「我们的子弟正坚守阵地，只要需要，将继续坚守。」

最近几天，俄军在北顿内茨克以南攻城掠地取得进展，并接近顿内茨河对岸的姊妹城市利西昌斯克（Lysychansk）。

盖戴说，俄军「企图包围」利西昌斯克，但乌克兰军队仍控制着这座城市。他说：「利西昌斯克正遭到大口径武器猛烈炮击。」该市蒙受「巨大破坏」。

盖戴表示，利西昌斯克民众正稳步撤离，「我们正慢慢将人们送出去」。但他说，在北顿内茨克阿佐特化工厂（Azot）避难的数百名平民，因战火猛烈无法离开。

他说：「若能达成最高层级协议，达成停火和有明确路线，撤离就有可能。」

© 2022 AFP