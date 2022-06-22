古巴不再清一色美国老爷车 电动车成街头新风景

（法新社古巴圣克拉拉21日电） 哈瓦那街头最近有点不一样：在堪称这个古巴首都街头风景的美国老爷车车阵中，有越来越多电动车穿梭其中。

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受到燃料短缺和美国制裁冲击，古巴人正转向更小、更便宜的插电式替代品，即便电力取得可能没那么稳定。

58岁的计程车司机龚萨雷兹（Sixto Gonzalez）坐在他酷炫的蓝色电动四轮车里，以时速40公里穿梭街头。他告诉法新社：「汽油？你知道吗，50年来我费尽千辛万苦想得到它，现在我甚至连闻都不想再闻到它的味道！」

龚萨雷兹老旧的内燃引擎汽车已被他打入冷宫。官方数据显示，1120万人口的古巴约有60万辆内燃式引擎汽车。

他最后1次加油，竟足足排了8小时的队。

到目前为止，还在古巴街上跑的汽车，大部分是1950年代（在制裁开始之前）的美国车款，以及前苏联时代的拉达（Lada）小车。

较新款的车价格落在2万到10万美元之间，一般人几乎无法负担。

相较之下，龚萨雷兹买的四轮车只要4000至8000美元，虽然速度较慢，但最多可载客5人。

也越来越受欢迎的，还有古巴境内估计约4至5万辆的电动机车，以及常见用来载货或载人的三轮车。

在中部城市圣克拉拉（Santa Clara）1间一度废弃的苏联时期卡车工厂，约100名Minerva公司工人组装着从中国或越南进口的零件。

Minerva老板培瑞斯（Elier Perez）告诉法新社，2022年的目标是生产1万辆电动机车，为先前这座工厂纪录的两倍，三轮车则要生产2000辆。

不仅汽车昂贵且稀少，对许多人而言，哈瓦那的公共运输也是日常一大考验。运输部官员表示，受到美国制裁影响，轮胎和电池无法进口，有半数公车因为缺轮胎和电池无法提供服务。

哈瓦那人想搭公车上班或回家，往往得等上好几个小时。

与此同时，美国长达60年的经济封锁在2019年更趋严苛之后，油罐车无法从委内瑞拉前来古巴，更让燃料短缺雪上加霜。

美国德州大学（University of Texas）古巴能源政策专家皮农（Jorge Pinon）说，2021年石油供给从平均每日10万桶锐减至5.6万桶。

3年前，政府开始推广电动车，引进供国营企业员工使用。

冈萨雷兹说，希望电动车的上路，可以减少「燃料消耗…同时也降低污染」。

但电力供应也是一大问题，最近数周，古巴常因发电故障和电厂维修问题停电，有时一停就是好几个小时。

© 2022 AFP