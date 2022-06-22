川普图推翻大选结果 选务人员称遭支持者暴力威胁

（法新社华盛顿21日电） 美国州议员和选务工作人员今天描述，在前总统川普企图推翻2020年总统大选结果并将矛头指向他们后，他们如何因为川普支持者的暴力威胁而致生活秩序大乱。

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州级选务官员今天对调查2021年元月6日国会遇袭案的联邦众议院委员会表示，当时川普支持者羞辱和骚扰他们，有时还出现在他们住家外。大量抨击性的电话和电子邮件涌入，也瘫痪了亚利桑那州众议会议长鲍尔斯（Rusty Bowers）办公室的运转。

证人在调查委员会今天召开的第4次听证会上揭露，川普在他败北的重大摇摆州亲自施压官员。委员会成员本月花费许多时间，列出初步调查发现，显示川普领导执行多管齐下的阴谋以期推翻开票结果，而此作法最终发展成华府的暴动。

调查委员今天听取选务人员莫斯（Shaye Moss）的证词，莫斯和当时同为选务人员的母亲弗利曼（Ruby Freeman）被川普及其律师朱利安尼（Rudy Giuliani）诬指，在计票时以满满「一箱箱」选票为拜登「作票」。

莫斯是非裔，她说明自己在遭到毫无根据的指控后，如何受到「仇恨」和「种族主义」式的暴力威胁。她说：「我的生活因此陷入混乱，再也不敢递出名片，也不敢请人帮我转接电话。」

「我不希望别人知道我的姓名…我不敢去杂货店，根本哪里也不敢去。」

鲍尔斯作证时说，他曾「多次」询问朱利安尼，指控大选结果遭窃取的证据何在？朱利安尼答称：「我们听到了许多推测，还没掌握到证据。」

听证会上宣读了川普的声明，他企图破坏鲍尔斯的可信度。川普在声明中称鲍尔斯是「虚有其名」的共和党员；并指鲍尔斯曾告诉他，选举出现舞弊，他其实在亚利桑那州胜选。

鲍尔斯则表示，川普这两种说法都非事实。

© 2022 AFP