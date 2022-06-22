拜登政府拟推新政策 要菸商大减尼古丁含量到不致成瘾限度

（法新社华盛顿21日电） 美国媒体今天报导，拜登政府预计宣布一项新政策，要求菸商将香菸中的尼古丁含量降低到不致成瘾的限度，此举将对菸草业造成重大打击。

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如果成功，这项政策可望在本世纪末前挽救数百万人的生命，并塑造一个香菸不再使人成瘾和引发衰弱疾病的未来。

「华盛顿邮报」援引知情人士说法报导，拜登政府可能最快今天就会宣布这项倡议。

率先披露消息的「华尔街日报」补充说，当局将要求美国食品暨药物管理局（FDA）制定并发布相关规则，然而这些规则可能受到业者质疑。

整体进程预计需要耗费数年时间，中间可能因诉讼而延迟或失败，而未来的政府若对这项目标不感兴趣，也可能加以推翻。

尼古丁是一种会令人「感觉愉快」的化学物质，让许多人对菸草产品上瘾。菸草和其烟雾中含有的数千种其他化学物质，则会导致癌症、心脏病、中风、肺病和糖尿病等疾病。

美国疾病管制暨预防中心（CDC）表示，尽管美国吸菸人口不如欧洲多，瘾君子人数多年来持续下降，仍导致美国每年有48万人死于菸害。

据疾管中心统计，美国成年人吸菸的比例约为13.7%。

多年来，降低香菸中的尼古丁含量一直是美国当局热议的话题。

食药局发现，若在2020年实施这项政策，到2100年前将防止800万人因菸害过早死亡。

菸草业拒绝接受这项调查结果，主张人们实际上会吸更多菸。

拜登已将「抗癌登月计画」（Cancer Moonshot Initiative）作为其政策核心，而减少尼古丁政策将以最低成本达成其目标。

根据CDC统计数据，吸菸的总经济成本每年超过3000亿美元，其中包括为成人提供2250多亿美元的直接医疗保健费用，以及因早死和接触二手菸而导致生产力损失1560多亿美元。（译者：刘文瑜/核稿：李佩珊）

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