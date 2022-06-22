油价飙涨 拜登将要求国会停徵3个月联邦汽油税

（法新社华盛顿22日电） 美国总统拜登今天将要求国会停徵3个月的联邦汽油税，因为油价飙升引发美国人普遍愤怒，而关键的期中选举距今仅几个月。

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美国政府高级官员说，白宫希望在9月前停徵每加仑18美分的汽油税，并呼吁同样徵税的美国各州也这样做，以给予因俄罗斯总统蒲亭入侵乌克兰造成油价上涨而受到打击的美国消费者直接济助。

这名官员说，自从蒲亭今年稍早开始在乌克兰边境增兵以来，每加仑油价已上涨近2美元。

联邦汽油和柴油税协助为公路信托基金（Highway Trust Fund）提供资金，这项基金用于维护道路和支持公共运输，但拜登将呼吁国会确保该基金不会因收入受损而受到影响。

官员说：「由于今年我们的赤字已经下降历史性的1兆6000亿美元，总统相信我们可以暂停徵收联邦汽油税来帮助消费者，同时利用其他收入使公路信托基金能承担约100亿美元的支出。」

蒲亭在2月24日入侵乌克兰后，造成美国和全球油价飙升，加剧原已上扬的通货膨胀，拜登已经采取措施舒缓油价走高的痛苦。

但由于全国平均汽油价格接近每加仑5美元，拜登政府迫切希望在11月期中选举前减轻消费者对油价上涨感到的痛苦，因为这可能会导致民主党失去对国会的控制。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

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