美国枪枝暴力猖獗 参议员将推跨党派重大立法

（法新社华盛顿21日电） 美国枪枝暴力猖獗，参议员将推动跨党派的重大立法，即便涵盖范围不广，但已被视为近代一项重要个枪枝管制法案。

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这个跨党派团体已为这项立法的措辞努力数周，他们表示，有信心将获得足够支持，在参院闯关成功，最快可在下周由总统拜登签署成为法律。

尽管提案针对范围有限，无法达到拜登要求的改革，例如全面禁止突击步枪，民主党谈判代表、参议员墨菲（Chris Murphy）仍赞扬这是「近30年来最重要的反枪枝暴力法案」。

他推文说：「这项法案将拯救数以千计的人命。」

参议员不断与时间赛跑，他们备感压力，也意识到任何延误都可能让憾事重演。德州尤瓦尔迪（Uvalde）一所小学和纽约州水牛城（Buffalo）一家超市上个月发生枪击案，分别造成19名学童和10名非裔美籍人士丧命。

美国最近一次通过重要联邦枪枝管制立法是在1994年，禁止民间生产、拥有和进口半自动攻击性武器与大容量子弹夹。这项法案在通过的10年后到期，尽管枪枝暴力事件不断增加，却迟迟未见积极改革。

民主党籍参议院多数党领袖舒默（Chuck Schumer）在声明中说：「这项获两党支持的枪枝安全法案正取得进展，并将挽救无数生命，虽然这不能满足我们所想要的一切，但却是迫切需要的一项立法。」

这个跨党派的参议员小组12日商定一项架构，其中包括加强对21岁以下买家进行背景调查，并分别为心理健康和校园安全计画提供110亿美元及20亿美元资金。

这项立法的蓝图也呼吁挹注资金，以激励各州实施「红旗法」（Red Flag Laws），让那些被视为威胁的人无法拥枪。

© 2022 AFP