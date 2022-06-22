蒲亭对抗西方制裁 推动增强与金砖五国关系

（法新社莫斯科22日电） 由于入侵乌克兰受到西方规模空前的制裁，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）今天呼吁加强与金砖五国的关系。

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蒲亭透过视讯方式在一场金砖五国商业论坛上说：「我们这些国家的商人被迫在西方合伙人无视市场经济、自由贸易及私有财产不可侵犯等基本原则的困难条件下，发展他们的生意。」

在金砖五国（巴西、俄罗斯、印度、中国和南非，名称第一个英文字母组成BRICS）虚拟峰会前夕，蒲亭谴责那些「出于政治动机的新制裁不断实施」，这些制裁与「常识和基本经济逻辑」互相矛盾。

蒲亭说，俄罗斯「正积极将贸易流通和对外经济联系，转向可靠的国际伙伴，尤其是金砖五国」。

西方对莫斯科一连串制裁促使蒲亭寻求新的市场并加强与非洲和亚洲国家的联系。他表示，「在俄罗斯开设印度连锁店，增加中国汽车在俄罗斯市场销售比例」的相关讨论，正在进行中。

他说，俄罗斯对中国和印度的石油供应正在增加。农业合作正蓬勃发展，俄罗斯向金砖五国出口肥料也是如此。

蒲亭还说，俄罗斯正与金砖五国合作伙伴开发「替代性国际移转机制」和一款「国际储备货币」，以减少对美元和欧元的依赖。

© 2022 AFP