记者哈绍吉遇害后 沙乌地王储首次出访土耳其

（法新社安卡拉22日电） 沙乌地阿拉伯实质领袖穆罕默德．沙尔曼今天将访问土耳其，这是异议记者哈绍吉2018年在沙国驻土耳其伊斯坦堡总领事馆遇害后，他摆脱国际孤立的第一步。

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沙乌地王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）将和土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）在安卡拉会谈，一个月后美国总统拜登（Joe Biden）也将造访沙乌地首都利雅德，在区域峰会中聚焦讨论俄乌战争造成的能源危机。

艾尔段决定恢复与他最大竞争对手之一沙国的关系，很大程度上是因为经济和贸易因素。

土耳其民众的生活水准每况愈下，一年后的大选对执政长达20年的艾尔段势必是最严峻挑战之一。

哈绍吉（Jamal Khashoggi）遇害后，艾尔段政府挤牙膏般慢慢释出谋杀案细节，令沙乌地王储脸上无光。

华盛顿近东政策研究所（Washington Institute for Near East Policy）土耳其研究计画主任卡加泰（Soner Cagaptay）说：「我认为这可能是近十年来，对安卡拉当局来说最重要的外国领导人访问之一。」

「艾尔段只在乎艾尔段，他只在乎胜选，我认为他已经决定抛下自尊。」

卡加泰表示，穆罕默德．沙尔曼也会设法看看，他能否在世界强权与沙国世仇伊朗商讨达成新核子协议之前获得更广泛的支持。

土耳其与沙乌地的和解始于4月伊斯坦堡法院的一项裁定，该裁定中止针对涉及哈绍吉命案26名嫌犯的缺席审判，并将此案移交给利雅德当局。

美国情报官员已经判定，穆罕默德．沙尔曼批准针对哈绍吉的阴谋，但利雅德当局否认这种说法。

伊斯坦堡法院裁决引起哈绍吉的土耳其籍未婚妻成吉兹（Hatice Cengiz）强烈抗议，但这为3个星期后艾尔段访问沙国铺平了道路。

© 2022 AFP