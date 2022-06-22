阿富汗强震至少1000人死亡 联合国出手援助

（法新社喀布尔22日电） 阿富汗官员今天表示，境内东部的偏远边境地区在一夜之间遭规模6.1强震侵袭，至少有1000人死亡、数百人受伤，随着救难人员在倒塌民房中拼命挖掘，预计伤亡人数将持续增加。

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美国地质调查所（USGS）指出，这起强震发生于巴基斯坦边界附近，震央在距离阿富汗东南部城市柯斯特（Khost）约44公里处。

灾情严重的巴克迪卡省（Paktika）资讯和文化部门负责人胡扎法（Mohammad Amin Huzaifa）表示：「民众正一个接一个地挖着坟墓。」他还说，光是巴克迪卡省就有至少1000人丧命。

他告诉记者：「当地还在下雨，所有房屋都震毁。民众仍被困在瓦砾堆之下。」

随着难以到达的偏远山区传来伤亡消息，死亡人数一整天来不断增加，阿富汗最高领袖艾昆萨达（Hibatullah Akhundzada）已经警告说，强震造成的死亡人数可能会进一步攀升。

稍早，巴克迪卡省一位部落首领指出，幸存者和救难人员正忙着帮助那些受影响的灾民。

曼佐（Yaqub Manzor）透过电话告诉法新社：「当地市场已关闭，所有人都赶往受灾地区。」

贴在社群媒体上的照片和影片显示，这些偏远乡村地区有许多严重受损的泥屋。

部分画面显示，当地民众将灾民送上军用直升机。

联合国人道事务协调厅（OCHA）已经在第一份回应公告中表示，人道合作伙伴正准备与阿富汗塔利班（Taliban）当局协调，以协助巴克迪卡省和柯斯特省（Khost）的受灾户。

联合国人道事务协调厅指出，确定的直接需求包括紧急创伤照护、紧急避难和非粮食物品、粮食援助，还有水、公共卫生和个人卫生等支援。

© 2022 AFP