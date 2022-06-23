俄罗斯开战至今 联合国：乌克兰150多处历史遗迹遭破坏

（法新社巴黎23日综合外电报导）联合国教科文组织（UNESCO）今天表示，联合国专家已经证实，自俄罗斯入侵乌克兰以来，乌克兰152处文化和历史遗址全部或部分遭到破坏。

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联合国教科文组织表示，遭破坏遗址包括博物馆和纪念碑、教堂等宗教建筑，以及图书馆和其他特殊建筑。联合国教科文组织正在协助乌克兰当局记录损失。

联合国教科文组织秘书长阿祖莱（Audrey Azoulay）在声明中表示：「这些对乌克兰文化遗址的反覆攻击必须停止。所有形式的文化遗产在任何情况下，都不应被锁定为攻击目标。」

联合国教科文组织一直在帮助乌克兰当局用独特的「蓝盾」标记地标，这意味它们受到1954年的「关于武装冲突情况下保护文化财产的海牙公约」保护，俄国和乌克兰都是该公约的签署国。

然而，联合国教科文组织表示，自2月24日俄国入侵以来，已有数十处遗址遭破坏，其中3/4位于乌东的哈尔科夫（Kharkiv）和顿内茨克（Donetsk）以及首都基辅附近。

但乌克兰的7处世界遗产目前尚未受到影响，如圣索菲亚大教堂（Saint Sophia Cathedral）和位于首都的基辅洞窟修道院（Kyiv-Pechersk Lavra）。

© 2022 AFP