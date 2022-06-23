俄罗斯恐断供天然气 引发德国核电厂延役辩论

（法新社法兰克福23日电） 德国政府经济顾问葛林姆今天表示，德国应该延长国内核电厂服役年限，以避免发生「极端状况」，而俄罗斯一旦停止供应天然气，恐导致德国经济萎缩12%。

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德国政府经济顾问委员会委员葛林姆（Veronika Grimm）告诉冯克（Funke）媒体集团，境内目前还在运作的核子反应炉延长服役年限或许可以「提供一些喘息空间」。

日本2011年发生福岛核灾事件后，德国决定分阶段废除核电，国内最后3座核电厂将于今年底除役。

葛林姆指出，在极端情况下，倘若俄罗斯断供天然气，德国经济恐萎缩达12%。

德国总理萧兹（Olaf Scholz）则是在21日告诉「慕尼黑水星报」（Muenchener Merkur），让这些电厂继续运转「行不通」。

保守派的巴伐利亚邦总理索德（Markus Soeder）也推动核电厂延役，他在本周表示，此举「当然」有可能。

但德国能源公司、经营目前服役中3座核电厂之一的莱茵集团（RWE）老板告诉德国「世界报」（Die Welt），现在「太迟了」。

他说，除了安全问题外，燃料棒取得的问题也是这些核电厂今年底之后能否营运的障碍。

© 2022 AFP