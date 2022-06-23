多明尼加客机降落迈阿密机场起火 100多人逃出

（法新社迈阿密22日电） 多明尼加一架客机昨晚飞抵美国迈阿密国际机场时，左侧主起落降断裂、飞机冲出跑道起火，迫机上100多人紧急逃生，官员今天抵达坠机现场调查。

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迈阿密戴德郡（Miami-Dade）消防官员说，多明尼加低成本航空「红色航空」（Red Air）203号班机昨天这起事件导致3人轻伤送医，但未传机上有人罹难或重伤。

根据现场的惊悚影片，这架麦道MD-82型客机（McDonnell Douglas MD-82）在跑道上打横滑行、机鼻撞毁，机身冒出滚滚黑色浓烟，机上人员纷纷从飞机撤离。

美国国家运输安全委员会（National Transportation Safety Board）表示，这架飞机的左侧主起落架在降落时断裂，飞机之后「滑出跑道」，在草地区域停下来，右侧冒出火焰。

去年11月刚成立的红色航空表示，这架飞机从多明尼加首都圣多明哥（Santo Domingo）飞抵迈阿密时遇到「技术困难」。

调查人员找到机上俗称黑盒子的座舱语音纪录器（CVR）与飞航纪录器（FDR），也将对跑道标志与实体环境进行额外调查。

红色航空与美国国家运输安全委员会表示，机上有130名乘客与10名机组人员。

© 2022 AFP