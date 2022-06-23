待调查小组检视新证据 美国会攻击案听证会暂停

（法新社华盛顿22日电） 美国国会调查去年国会大厦攻击事件的小组，从1名纪录片制作人手中取得前总统川普与家人的大量新影片之后，今天宣布造成轰动的一系列电视听证会暂停举行。

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民主党籍的调查委员会主席汤普森（Bennie Thompson）告诉记者，在「7月稍晚」另两场听证会召开前，明天的听证会将是最后1场。

汤普森未详细说明时间表，但表示7月的两场听证会后，「总是有可能」召开更多听证会。

调查小组表示：「听证会的时间表随调查推动，往后也将继续随调查推动，特别委员会持续收到我们认为对调查非常重要的相关新证据。」

「重要的是，我们的成员（和）调查人员需花时间评估这些资讯，并弄清楚要如何使用，因为我们会继续向美国人民呈现我们的资讯。」

新证据包括来自国家档案局（National Archive）的文件，以及自6月初电视听证会开始以来拿到的许多新线索。

最珍贵的是来自纪录片制片人霍德（Alex Holder）的数小时影片，他在1月6日前后广泛接触川普及其核心圈，包括采访他们。

政治新闻媒体Politico指出，霍德2020年9月开始在竞选活动中进行拍摄，几个月来，他与川普、川普的成年子女以及副总统彭斯有大量接触。

下周起国会将休会两周，议员7月第2周回到国会后，预料将在接下来的部分听证会上，听取袭击国会山庄的极端分子激进行为，以及极右翼政治暴力文化等内容。

© 2022 AFP