戴琪：美对中徵关税是重要贸易手段

（法新社华盛顿22日电） 美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）今天指出，美国对中国货物加徵关税是制衡北京的关键因素，华府应不要轻易放弃。

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法新社报导，戴琪告诉国会议员，由于制衡中国贸易行为不公「难有」进展，这让关税措施成为美国一项重要手段。

戴琪出席联邦参议院拨款委员会（Senate Appropriations Committee）听证时指出：「依我之见，对中国加徵的关税是一个重要筹码，一个贸易谈判员绝对不会放弃筹码。」

「美国一再寻求并获得中国的承诺，但只发现仍捉摸难定。」

美国总统拜登表示，他正考虑取消前总统川普对中国进口货物加徵的若干关税，并计划与中国国家主席习近平谈话。

白宫新闻秘书尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天说，尚未对关税问题做出决策。

她说：「总统一直在与执政团队讨论。」目前没有做任何宣布的时间表。

不过川普时代设立的关税除非续延，否则这些措施将于7月6日到期，因此拜登政府可能近期将有所决定。

为了报复中国窃取美国智慧财产及强迫技术转移，前总统川普对中国进口货物加徵数轮关税，年进口总值约达3500亿美元。

财政部长叶伦（Janet Yellen）等官员认为撤销部分关税可能有助纾缓通膨；美国通膨已飙涨至40年高峰，导致家庭生计吃紧。

叶伦19日指出：「我们持续实施的关税措施，其中部分不具战略目的，却加重了消费者负担。」

叶伦表示，政府正考虑「重新配置其中一些关税，以增添合理性并减轻一些不必要的负担」。

然而戴琪说，短期内处理物价上涨能做的方式有限。

此外，美国建筑公司发出声明，促政府移除对加拿大木料关税，以降低美国购屋者压力。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

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